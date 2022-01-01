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Концерт фронту
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Концерт фронту, 1942

1942 / СССР
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
Фильм создан для поддержки боевого духа фронтовиков. Концерт был отснят на плёнку, затем развозился и показывался в прифронтовой зоне с помощью портативных кинопроекционных аппаратов.
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 57 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 6 ноября 1942
Режиссер
Михаил Слуцкий
В ролях
Клавдия Шульженко
Лидия Русланова
Аркадий Райкин
Леонид Утесов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Концерт фронту 1 постер
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