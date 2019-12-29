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Фильмография
Нил Иннес
Neil Innes
Киноафиша
Персоны
Нил Иннес
Нил Иннес
Neil Innes
Дата рождения
9 декабря 1944
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
29 декабря 2019
Место рождения
Дэнбери, Великобритания
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.6
Воздушный цирк Монти Пайтона
(1969)
8.1
Монти Пайтон и священный Грааль
(1975)
8.0
Жизнь Брайана
(1979)
Фильмография Нил Иннес
7.1
Монти Пайтон: Я не мессия
Not the Messiah (He's a Very Naughty Boy)
драма, мюзикл, комедия
2010, Великобритания
Смотреть трейлер
7.2
Монти Пайтон в Голливуде
Monty Python Live at the Hollywood Bowl
комедия
1982, США
8
Жизнь Брайана
Life of Brian
комедия
1979, Великобритания
8.1
Монти Пайтон и священный Грааль
Monty Python and the Holy Grail
комедия, фэнтези, приключения
1975, Великобритания
Смотреть трейлер
8.6
Воздушный цирк Монти Пайтона
комедия
1969, Великобритания
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