В драматическом мини-сериале «Воздержание» действия разворачиваются в середине XIX столетия. Главными героями являются испанский идальго и благородная девушка, на долю которой выпало немало трудностей. Это история романтических отношений и деловой связи Мауро Ларреа и Соледад Монтальво – преисполненных благородства героев, которые поднялись в жизни только благодаря собственной неутомимости, целеустремленности и трудолюбию. Они долго прокладывали себе путь к успеху, по дороге соединив свои судьбы.