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Постер к сериалу Воздержание
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7
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Киноафиша Сериалы Воздержание
Воздержание (2021 - 2021) La Templanza 16+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

В драматическом мини-сериале «Воздержание» действия разворачиваются в середине XIX  столетия. Главными героями являются испанский идальго и благородная девушка, на долю которой выпало немало трудностей. Это история романтических отношений и деловой связи Мауро Ларреа и Соледад Монтальво – преисполненных благородства героев, которые поднялись в жизни только благодаря собственной неутомимости, целеустремленности и трудолюбию. Они долго прокладывали себе путь к успеху, по дороге соединив свои судьбы.

Воздержание - трейлер
Воздержание
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Леонор Уотлинг
Леонор Уотлинг
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер
Генри Петтигрю
Хуана Акоста
Хуана Акоста
Рафаэль Новоа
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Воздержание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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