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Фильмография
Лаура Кристенсен
Laura Christensen
Киноафиша
Персоны
Лаура Кристенсен
Лаура Кристенсен
Laura Christensen
Дата рождения
26 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Расследование
(2020)
7.0
Кандидат
(2008)
6.9
Смешной человек
(2011)
Фильмография Лаура Кристенсен
7.3
Расследование
драма, криминал, мистика, мини-сериал
2020, Дания/Швеция/Норвегия
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.6
Бессердечные
драма, детектив
2014, Дания
6.6
Маммон
драма, криминал, триллер
2014, Норвегия
6.9
Смешной человек
Dirch
биография
2011, Дания
Смотреть трейлер
7
Кандидат
Kandidaten
триллер
2008, Дания
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