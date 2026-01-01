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Лаура Кристенсен Laura Christensen
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Лаура Кристенсен

Laura Christensen

Дата рождения
26 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Расследование 7.2
Расследование (2020)
Кандидат 7.0
Кандидат (2008)
Смешной человек 6.9
Смешной человек (2011)

Фильмография Лаура Кристенсен

Расследование 7.3
Расследование
драма, криминал, мистика, мини-сериал 2020, Дания/Швеция/Норвегия
Бессердечные 6.6
Бессердечные
драма, детектив 2014, Дания
Маммон 6.6
Маммон
драма, криминал, триллер 2014, Норвегия
Смешной человек 6.9
Смешной человек Dirch
биография 2011, Дания
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Кандидат 7
Кандидат Kandidaten
триллер 2008, Дания
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