Смотрите на
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одни на каникулах"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша
Сериалы
Бессердечные
Бессердечные (2014 - 2015)
Heartless
18+
драма
детектив
Год выпуска
2014
Страна
Дания
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
Kanal 5
Продолжительность сериала
8 часов 0 минут
В ролях
В ролях
Эллан Хайд
Катрин Розенталь
Николай Коперникус
Себастьян Йессен
Юлия Зангенберг
Фредерикке Даль Хансен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2014,
5 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2015,
3 эпизода
Кадры из сериала
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?