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Постер к сериалу Бессердечные
Постер к сериалу Бессердечные
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Бессердечные

Бессердечные (2014 - 2015)

Heartless 18+
Год выпуска 2014
Страна Дания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Kanal 5
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут
В ролях
В ролях
Эллан Хайд
Эллан Хайд
Катрин Розенталь
Катрин Розенталь
Николай Коперникус
Себастьян Йессен
Юлия Зангенберг
Фредерикке Даль Хансен
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бессердечные - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 5 эпизодов
 
Бессердечные - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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