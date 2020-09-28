«Расследование» — детективный мини-сериал, основанный на реальных событиях, произошедших в далеком 2017 году. Тогда вся Дания буквально стояла на ушах из-за загадочного исчезновения молодой журналистки по имени Ким Валль. Накануне своей пропажи девушка готовилась взять интервью у изобретателя Петера Мадсона, а также побывать на его подводной лодке «Наутилус». Однако с экскурсии она так и не вернулась. Чуть позже полиции удалось найти ее расчлененное тело в воде. Главный герой шоу — руководитель копенгагенской полиции Йенс Меллер, который занимается расследованием гибели Валль.