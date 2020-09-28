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Постер к сериалу Расследование
Постер к сериалу Расследование
Постер к сериалу Расследование
Постер к сериалу Расследование
Постер к сериалу Расследование
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Расследование
Расследование (2020 - 2020) Efterforskningen 16+
Год выпуска 2020
Страна Дания/Швеция/Норвегия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис HBO Max
Продолжительность 4 часа 30 минут
О чем сериал

«Расследование» — детективный мини-сериал, основанный на реальных событиях, произошедших в далеком 2017 году. Тогда вся Дания буквально стояла на ушах из-за загадочного исчезновения молодой журналистки по имени Ким Валль. Накануне своей пропажи девушка готовилась взять интервью у изобретателя Петера Мадсона, а также побывать на его подводной лодке «Наутилус». Однако с экскурсии она так и не вернулась. Чуть позже полиции удалось найти ее расчлененное тело в воде. Главный герой шоу — руководитель копенгагенской полиции Йенс Меллер, который занимается расследованием гибели Валль.

Расследование - трейлер сериала
Расследование
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ханс Хенрик Клеменсен
Пернилла Аугуст
Пернилла Аугуст Ingrid Wall
Лаура Кристенсен
Андерс Юль
Рольф Лассгорд
Рольф Лассгорд Joachim Wall
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Расследование - Сезон 1 Сезон 1
2020, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
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Новый «Супермен», сиквел «Молчания ягнят» и молодой Скала: сериалы, которые мы будем смотреть в феврале
Кадры из сериала
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