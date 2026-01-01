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Николай Погодин Nikolay Pogodin
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Николай Погодин

Nikolay Pogodin

Дата рождения
16 ноября 1900
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 сентября 1962
Карьера
Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Детство Горького 7.5
Детство Горького (1938)
Полустанок 7.1
Полустанок (1963)
Борец и клоун 7.0
Борец и клоун (1957)

Фильмография Николай Погодин

Полустанок 7.1
Полустанок Polustanok
комедия 1963, СССР
Борец и клоун 7
Борец и клоун Borets i kloun
исторический, драма 1957, СССР
Первый эшелон 6.3
Первый эшелон Pervyy eshelon
драма, мелодрама, военный 1956, СССР
Онлайн
Вихри враждебные 6.4
Вихри враждебные Vikhri vrazhdebnye
биография, драма 1953, СССР
Онлайн
Кубанские казаки 6.8
Кубанские казаки Kubanskie kazaki
мюзикл, комедия 1949, СССР
Онлайн
Три встречи 6.1
Три встречи Tri vstrechi
драма 1949, СССР
Человек с ружьем 6.3
Человек с ружьем Chelovek s ruzhyom
драма, военный, комедия, исторический 1938, СССР
Детство Горького 7.5
Детство Горького Detstvo Gorkogo
драма, биография 1938, СССР
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