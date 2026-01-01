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Николай Погодин
Nikolay Pogodin
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Персоны
Николай Погодин
Николай Погодин
Nikolay Pogodin
Дата рождения
16 ноября 1900
Возраст
61 год
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
19 сентября 1962
Карьера
Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Детство Горького
(1938)
7.1
Полустанок
(1963)
7.0
Борец и клоун
(1957)
Фильмография Николай Погодин
7.1
Полустанок
Polustanok
комедия
1963, СССР
7
Борец и клоун
Borets i kloun
исторический, драма
1957, СССР
6.3
Первый эшелон
Pervyy eshelon
драма, мелодрама, военный
1956, СССР
Онлайн
6.4
Вихри враждебные
Vikhri vrazhdebnye
биография, драма
1953, СССР
Онлайн
6.8
Кубанские казаки
Kubanskie kazaki
мюзикл, комедия
1949, СССР
Онлайн
6.1
Три встречи
Tri vstrechi
драма
1949, СССР
6.3
Человек с ружьем
Chelovek s ruzhyom
драма, военный, комедия, исторический
1938, СССР
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Детство Горького
Detstvo Gorkogo
драма, биография
1938, СССР
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