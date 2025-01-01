Фильм состоит из новелл об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта и вступивших в мирную жизнь. Герои ленты — однополчане: майор Корнев, в прошлом инженер-доменщик; старшина Самосеев, в будущем председатель колхоза; старшего лейтенанта Рудникова ожидает арктическая экспедиция, а лейтенант Бэла Мухтарова отправится с партией геологов на восток...
СтранаСССР
Продолжительность1 час 20 минут
Год выпуска1949
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Tri vstrechi, 3 Begegnungen, Három találkozás, Kolmas kohtaaminen, Three Encounters, Tre incontri, Trei întâlniri, Tres encuentros, Tri susreta, Trois rencontres, Trzy spotkania, Und wieder zusammen, Три встречи, 三つの邂逅