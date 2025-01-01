Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Три встречи
1 постер
Киноафиша Фильмы Три встречи

Три встречи

Tri vstrechi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм состоит из новелл об участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся с фронта и вступивших в мирную жизнь. Герои ленты — однополчане: майор Корнев, в прошлом инженер-доменщик; старшина Самосеев, в будущем председатель колхоза; старшего лейтенанта Рудникова ожидает арктическая экспедиция, а лейтенант Бэла Мухтарова отправится с партией геологов на восток...
Страна СССР
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1949
Производство Мосфильм
Другие названия
Tri vstrechi, 3 Begegnungen, Három találkozás, Kolmas kohtaaminen, Three Encounters, Tre incontri, Trei întâlniri, Tres encuentros, Tri susreta, Trois rencontres, Trzy spotkania, Und wieder zusammen, Три встречи, 三つの邂逅
Режиссер
Александр Птушко
Всеволод Пудовкин
В ролях
Тамара Макарова
Тамара Макарова
Борис Чирков
Борис Чирков
Николай Крючков
Николай Крючков
Юлия Борисова
Юлия Борисова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
2025, США, криминал, драма
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
«Подмену» от Гайдая заметите не сразу: Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы
«Как спектакль в сельском клубе»: сериал «Желтый глаз тигра», может, и неплох, но его портит нелепая деталь
Ридли Скотт задумывал финал «Чужого» другим - но тогда не было бы франшизы: вот какая судьба изначально ждала Рипли
Забудьте про «чуть-чуть перед сном»: во сколько часов обойдется вам финал «Очень странных дел» – и когда его смотреть
«Треш-хоррор, предвосхитивший "Субстанцию"»: 3 фильма, после которых вы не заснете (и не всегда от страха) – если «Оно» и «Звонок» уже надоели
Не так уж много серий, но зато какое наслаждение: сколько сезонов в сериале «Король Талсы»?
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
Странный незнакомец идет с вами в горы: Быков снял свой «Перевал Дятлова» - и все равно получились «Лихие»
Новый сериал с Эклсом мог повторить успех «Сверхов», но его закрыли без объяснения причин: а ведь актер мечтал о нем с детства
В «Мажоре» даже не напрягся: Прилучный никогда не скрывал, какая роль далась ему кровью и потом
Видел битву с Волан-де-Мортом, но из фильма его вырезали: сериал по «Гарри Поттеру» покажет героя, предсказавшего судьбу Хогвартса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше