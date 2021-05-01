Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Дюдикур
Marc Dudicourt
Киноафиша
Персоны
Марк Дюдикур
Марк Дюдикур
Marc Dudicourt
Дата рождения
6 мая 1932
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
1 мая 2021
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
7.4
О, солнце
(1970)
6.5
Украли бедро Юпитера
(1980)
6.5
Повторный брак
(1971)
Фильмография Марк Дюдикур
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Год
Все
1980
1971
1970
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.5
Украли бедро Юпитера
On a volé la cuisse de Jupiter
комедия
1980, Франция
6.5
Повторный брак
Les mariés de l'an deux
боевик, приключения, комедия
1971, Франция / Италия / Румыния
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.4
О, солнце
Soleil Ô
драма
1970, Франция / Мавритания
