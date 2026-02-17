«Подрезка кустов роз»: Рецензия Киноафиши

76-й Берлинский международный кинофестиваль в самом разгаре, вот только конкурсная программа мало чем впечатляет. В рамках смотра показали картину «Подрезка кустов роз» Карима Айнуза, который в 2019 году выиграл «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале с фильмом «Невидимая жизнь Эвридики», а недавно представил «Мотель Дестино» (2024), «самый сексуальный фильм года» по мнению Variety. Рассказываем, что же не так с розами, и почему их так грубо подрезают.

Снаружи знойное испанское солнце, а внутри роскошное убранство невероятной виллы, где четверо братьев и сестер — Джек, Эд, Анна и Роберт — коротают свои беззаботные деньки. Каждый день они собираются на семейный ужин вместе со своим слепым отцом и культурно трапезничают, периодически одаряя комплиментами друг друга. Настоящая семейная идиллия, что может пойти не так?

Молодым не нужно даже работать, так как полученных в наследство средств у них достаточно, а после несчастной гибели матери стало еще больше. Но вместо того, чтобы кутить на всю катушку, они выбирают добровольную изоляцию на вилле, дизайнерскую одежду, изысканную кухню и тесную связь друг с другом.

В один момент самый старший брат Джек решает уйти из семьи к своей возлюбленной Марте, которая совершенно из иного, не такого богатого и сумасшедшего мира. Его поступок рушит ту самую крепкую семейную идиллию, построенную братьями и сестрами. Дело в том, что каждый по разным причинам не хочет отпускать Джека. Начинается настоящая «война» за любовь брата, где без кровопролития не обойтись.

За последние три года Карим Айнуз не сходит с кинофестивальных радаров. Начиная с «Игры королевы», первого англоязычного фильма в его карьере, он всячески дает о себе знать и рассказывает абсолютно разные истории в многочисленных жанрах. Конечно, больше всего он любит драму, но, вдохновившись дебютной картиной Марко Беллоккьо «Кулаки в кармане» (1965), режиссер переосмысливает оригинальных персонажей. Теперь они богатые американцы, вальяжно проживающие свои дни на испанской вилле. А к обычной семейной драме прибавляются элементы триллера. Это очень похоже на то, как Лука Гуаданьино снял «Большой всплеск» (2015), ремейк «Бассейна» (1969) с Аленом Делоном. Как же сильно меняется история, когда вместо европейцев в центре сюжета оказываются американцы.

Несмотря на то, что катализатором главного конфликта является старший брат Джек, настоящим рассказчиком и негласным свидетелем всех происшествий и тайн предстает Эд. Со стороны он выглядит даже относительно нормальным в этой сумасшедшей семейке, где каждый полностью зависим от другого. Вроде бы у него больше свободы, но и большой ответственности у него нет, в отличие от Джека. Пока он следит за младшими и их извращенными и иногда сексуальными фантазиями, Эд просто держит свои мысли при себе, чтобы в любой момент нанести роковой удар, подрезать кусты роз, так как слабые не должны больше мешать самым красивым бутонам.

Новая картина Карима Айнуза извращенная, сумасшедшая, «бредовая» и практически лихорадочная. Если выделить все странные деяния, которые вытворяют главные герои, в одном тексте, то это будет один огромный спойлер. Другими словами, мораль и совесть чужды этой семейке, а общая родственная кровь — это всего лишь словосочетание, которое они, возможно, когда-то даже и слышали.

Младшие сестра и брат хотят владеть старшим и держать при себе, а Эд, наоборот, хочет его освободить. Но не из-за того, что у него доброе сердце, а потому что он сам очень сильно ненавидит эту семейку. Девушка Джека, Марта, в сравнении с ними является простушкой, совершенно не их класса, поэтому Эд просто бросает своего брата в ее «лапы».

Их семейка полностью оторвана от реальности и живет в своем мирке, где отсутствуют какие-либо человеческие законы. Роскошная вилла, стол ломится от еды, дизайнерская одежда, всякие вечерние ритуалы с чисткой зубов и сексуальными действиями. У всех семей есть свои скелеты в шкафу, а у этой их слишком много.

В какой-то момент зрителей заставляют сопереживать Джеку, но аудитория не глупа, потому видит, что главный фокус смещается не на самих богачей, а на Марту. Девушка повторяет историю героя из фильма «Солтберн», которая, возможно, не так буквально поняла “eat the rich”, но все равно оказалась в победителях. Вот только крови она пролила совсем немного.

Можно ли считать новую картину Карима Айнуза социальным высказыванием? В какой-то малой степени — да. Только в отличие от британской аристократии, как в «Солтберне», американская сильно отличается. Капиталистам, не имеющим за спиной ни класса, ни традиций, ни истории, суждено только быть заживо съедено волками где-то в лесу. Никто оплакивать их даже не будет. Айнуз это очень хорошо понимает.