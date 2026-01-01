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Фильмография
Александр Медведкин
Aleksandr Ivanovich Medvedkin
Киноафиша
Персоны
Александр Медведкин
Александр Медведкин
Aleksandr Ivanovich Medvedkin
Дата рождения
8 марта 1900
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
20 февраля 1989
Место рождения
Пенза, Россия
Популярные фильмы
7.6
Счастье
(1934)
7.1
Чудесница
(1936)
6.3
Молчание Пелешяна
(2011)
Фильмография Александр Медведкин
Жанр
Все
Документальный
Драма
Комедия
Год
Все
2011
1938
1936
1934
Все
4
Фильмы
4
Актер
1
Сценарист
3
Режиссер
3
6.3
Молчание Пелешяна
Il silenzio di Pelesjan
документальный
2011, Италия / Россия
6.2
Новая Москва
Novaya Moskva
комедия
1938, СССР
Онлайн
7.1
Чудесница
Chudesnitsa
комедия
1936, СССР
Онлайн
7.6
Счастье
Schaste
драма, комедия
1934, СССР
Онлайн
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