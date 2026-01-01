Оповещения от Киноафиши
Александра Хохлова Aleksandra Khokhlova
Киноафиша Персоны Александра Хохлова

Александра Хохлова

Aleksandra Khokhlova

Дата рождения
4 октября 1897
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 августа 1985
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Путешественник

Популярные фильмы

По закону 7.8
По закону (1926)
Великий утешитель 7.2
Великий утешитель (1933)
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков 7.1
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков (1924)

Фильмография Александра Хохлова

Жанр
Год
Молчание Пелешяна 6.4
Молчание Пелешяна Il silenzio di Pelesjan
документальный 2011, Италия / Россия
Мы с Урала 6.6
Мы с Урала My s Urala
драма 1944, СССР
Клятва Тимура 7
Клятва Тимура Klyatva Timura
приключения, семейный 1942, СССР
Сибиряки 6.8
Сибиряки Sibiryaki
драма 1940, СССР
Гибель сенсации 6.6
Гибель сенсации Gibel sensatsii
фантастика 1935, СССР
Великий утешитель 7.2
Великий утешитель Velikiy uteshitel
драма 1933, СССР
По закону 7.8
По закону Po zakonu
драма, криминал 1926, СССР
Луч смерти 6.2
Луч смерти Luch smerti
фантастика, приключения 1925, СССР
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков 7.1
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane bolshevikov
комедия 1924, СССР
