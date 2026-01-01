Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александра Хохлова
Aleksandra Khokhlova
Киноафиша
Персоны
Александра Хохлова
Александра Хохлова
Aleksandra Khokhlova
Дата рождения
4 октября 1897
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
22 августа 1985
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Путешественник
Популярные фильмы
7.8
По закону
(1926)
7.2
Великий утешитель
(1933)
7.1
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
(1924)
Фильмография Александра Хохлова
Жанр
Все
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Фантастика
Год
Все
2011
1944
1942
1940
1935
1933
1926
1925
1924
Все
9
Фильмы
9
Актер
7
Режиссер
2
6.4
Молчание Пелешяна
Il silenzio di Pelesjan
документальный
2011, Италия / Россия
6.6
Мы с Урала
My s Urala
драма
1944, СССР
7
Клятва Тимура
Klyatva Timura
приключения, семейный
1942, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Сибиряки
Sibiryaki
драма
1940, СССР
6.6
Гибель сенсации
Gibel sensatsii
фантастика
1935, СССР
7.2
Великий утешитель
Velikiy uteshitel
драма
1933, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.8
По закону
Po zakonu
драма, криминал
1926, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Луч смерти
Luch smerti
фантастика, приключения
1925, СССР
7.1
Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков
Neobychainye priklyucheniya mistera Vesta v strane bolshevikov
комедия
1924, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Этих 3 персонажей из аниме любят за то, что они подкаблучники и терпилы: в списке есть и герой из «Атаки титанов»
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Этот российский ретро-сериал с рейтингом 8,4 смотрят семьями: зрители даже не догадываются, что «Шифр» — копия британской картины
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667