Чудесница, 1936

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о выходе в прокат О фильме Колхозники сельхозартели Белые Пески после долгих колебаний решают вызвать на соцсоревнование колхоз "Заря победы", который четыре года подряд держит переходящее Знамя области. Доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни - старуху Ульяну. А тем временем внучка председателя колхоза Зинка умоляет деда назначить ее дояркой. Зинка добивается высоких показателей и вскоре Знамя переходит в ее колхоз. "Чудесницу" вызывают в Москву на съезд ударников. Выйдя на трибуну Кремлевского зала, молодая доярка плачет счастливыми слезами. Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 1936 Премьера в России 1 апреля 1936 Премьера в мире 1 апреля 1936 Режиссер Александр Медведкин В ролях Иван Штраух Зинаида Бокарева Сергей Булаевский Зиновий Сажин Все актеры и съемочная группа 1 постер

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