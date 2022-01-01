Чудесница, 1936

Колхозники сельхозартели Белые Пески после долгих колебаний решают вызвать на соцсоревнование колхоз "Заря победы", который четыре года подряд держит переходящее Знамя области. Доярка артели Варвара приглашает для ворожбы над своими коровами лучшую колдунью деревни - старуху Ульяну. А тем временем внучка председателя колхоза Зинка умоляет деда назначить ее дояркой. Зинка добивается высоких показателей и вскоре Знамя переходит в ее колхоз. "Чудесницу" вызывают в Москву на съезд ударников. Выйдя на трибуну Кремлевского зала, молодая доярка плачет счастливыми слезами.