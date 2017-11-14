Меню
Дата публикации: 14 ноября 2017
И целый мир между нами – Джулия выросла в семье свидетелей Иеговы, в закрытом мире священных текстов и запретов. Либеро принадлежит к другому миру — миру без границ и правил. Случайное знакомство переворачивает жизнь обоих. Джулии нельзя влюбляться в того, кто не принадлежит к иеговистам, иначе ее ждет изгнание из «семьи»... Эта проникновенная история первой, самой сильной и чистой любви, которая способна изменить мир, завоевала итальянский «Оскар», премию «Давид ди Донателло», и итальянский «Золотой Глобус» как лучший дебют года. Химия между Сарой Серрайокко и Микеле Риондино, которая не позволяет оторваться от экрана, произвела фурор среди итальянских кинокритиков. Исполнители получили Премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля как лучшая актриса и лучший актер. За роль Джулии восходящая звезда итальянского кино Сара Серайокко была номинирована на итальянский «Золотой Глобус» и «Серебряную ленту» и вместе с Микеле Риондино завоевала премию Ciakd'oro как лучшая пара года.
6.6 И целый мир между нами
И целый мир между нами мелодрама, 2016, Италия / Франция
