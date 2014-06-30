Доброе утро, Таранто!, 2017

Апулия, пасторальный регион на самом востоке Апеннин, занимает в Италии первое место по виноделию, сбору олив и производству масла — именно такой, фермерской и идиллически безмятежной видят ее туристы. Но чем и как на самом деле живет регион? О чем мечтают и во что верят апулийцы? Жителям Таранто, главному после Бари апулийскому городу, подарившему свое имя солнечной тарантелле, сейчас не до танцев… Вместе с Паоло Пизанелли зрители познакомятся с местными и увидят город их глазами — так, как никогда не увидят туристы. Увидят город, который живет, дышит, меняется каждый день и то уступает нашему техногенному материальному миру, то открывает свою бессмертную великую красоту. Фильм представит режиссер Паоло Пизанелли, после фильма — Q&A.