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Доброе утро, Таранто!
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Buongiorno Taranto

Доброе утро, Таранто!, 2017

2017 / Италия
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О фильме

Апулия, пасторальный регион на самом востоке Апеннин, занимает в Италии первое место по виноделию, сбору олив и производству масла — именно такой, фермерской и идиллически безмятежной видят ее туристы. Но чем и как на самом деле живет регион? О чем мечтают и во что верят апулийцы? Жителям Таранто, главному после Бари апулийскому городу, подарившему свое имя солнечной тарантелле, сейчас не до танцев… Вместе с Паоло Пизанелли зрители познакомятся с местными и увидят город их глазами — так, как никогда не увидят туристы. Увидят город, который живет, дышит, меняется каждый день и то уступает нашему техногенному материальному миру, то открывает свою бессмертную великую красоту. Фильм представит режиссер Паоло Пизанелли, после фильма — Q&A.

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Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 30 июня 2014
Премьера в мире 30 июня 2014
Возраст 12+
Режиссер
Паоло Пизанелли
В ролях
Паоло Пизанелли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Доброе утро, Таранто! 1 постер
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