Это поняли не все зрители, но мифрил был куда ценнее Кольца: почему Саурон стремился контролировать каждый его грамм

Трудно представить «Ивана Васильевича» без черного кота: так зачем же Гайдай снимал кошек в каждом фильме?

Чем Кольцо Всевластья похоже на Железный трон: кажется, Мартин списал главную деталь у Толкина

Фантастика, которую смотрели в 2025-м: собрали 5 фильмов, которым сейчас нет равных на IMDb — и это еще «Аватар» не вышел

Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере»

«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно

Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли

«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин

«100% снимут круче, чем у Бортко»: Джонни Депп сыграет главную роль в новом «Мастере и Маргарите» — и это уже точно будет комедия

От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»