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Ёшие Ичиге
Yoshie Ichige
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Ёшие Ичиге
Ёшие Ичиге
Yoshie Ichige
Дата рождения
6 сентября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Shuzenji, Япония
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Коротышка Маруко
(2006)
Фильмография Ёшие Ичиге
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2006
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.3
Коротышка Маруко
Chibi Maruko-chan
комедия
2006, Япония
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