Ёшие Ичиге

У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения

После этих 3 фраз мошенники точно не перезвонят: работают как часы

Спускаться на нижние полки в поезде теперь запрещено: новое правило РЖД разочаровало пассажиров

ИИ добрался до советской классики: угадаете 6 фильмов СССР по нарисованным портретам героинь?

Не до конца сломали мозг «Закулисьем реальности»? Эти 5 ужастиков добьют окончательно – после №1 читал разборы до утра

«Враги» на НТВ не стоят вашего времени: лучше дождемся выхода сериала на Okko (вот там реально будет хорошо)

Без Ганнибала, но с русским Уиллом Грэмом от Жандарова: на «России 1» стартовал «Загляни ему в голову»

Считаете себя гуру турдизи и засмотрели «Великолепный век» до дыр? Проверьте, насколько хорошо вы знаете Хюррем (тест)

«Настоящий детектив» скрестили с «Беременна в 16»: роскошный детектив HBO прошел мимо вас из-за глупого названия

Этот сериал настолько хорош, что на западе назвали второй «Игрой престолов» от Netflix: в нем даже есть Сэм Тарли и крутая загадка