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Владимир Ракша
Владимир Ракша
О персоне
Фильмография
Владимир Ракша
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Дата рождения
20 октября 1989
Возраст
32 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Электросталь, СССР (Россия)
Биография Владимир Ракша
Родился 20 октября 1989 года. Электросталь, СССР (Россия).
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Фильмография Владимир Ракша
Жизнь раз
драма
2018, Россия / Нидерланды / Швейцария
4.0
Сны?
мистика
2009, Россия
0.0
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