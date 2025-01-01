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Киноафиша Сериалы Спи со мной

Спи со мной (2024 - …)

Spi so mnoj 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

В центре событий оказывается следователь по имени Ника, которая вышла на след преступника по кличке Скульптор. Жестокий маньяк замуровывает в гипс живьем юных девушек. При аресте Ника нападает на злоумышленника и сильно избивает его. Маньяк оказывается в коме. Две жертвы еще не обнаружены. Чтобы следственные мероприятия шли активнее, Ника принимает решение поработать с бывшим психотерапевтом по имени Максим. Ходят слухи, что он обладает даром телепатии. Правда, Ника относится к этому скептически...

В ролях
В ролях
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Артем Быстров
Артем Быстров
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Евгений Миллер
Евгений Миллер
Михаил Коновалов
Михаил Коновалов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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