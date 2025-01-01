В центре событий оказывается следователь по имени Ника, которая вышла на след преступника по кличке Скульптор. Жестокий маньяк замуровывает в гипс живьем юных девушек. При аресте Ника нападает на злоумышленника и сильно избивает его. Маньяк оказывается в коме. Две жертвы еще не обнаружены. Чтобы следственные мероприятия шли активнее, Ника принимает решение поработать с бывшим психотерапевтом по имени Максим. Ходят слухи, что он обладает даром телепатии. Правда, Ника относится к этому скептически...