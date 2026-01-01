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Akira Terao Akira Terao
Kinoafisha Persons Akira Terao

Akira Terao

Akira Terao

Date of Birth
18 May 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Producer
Height
176 cm (5 ft 9 in)
Actor type
Dramatic actor, Action hero, The Adventurer

Popular Films

Ran 8.3
Ran (1985)
Tamamoe! 7.8
Tamamoe! (2007)
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams 7.8
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams (1990)

Filmography

Genre
Year
The Imaginary 6.5
The Imaginary Yaneura no Raja
Adventure, Animation, Drama, Anime 2024, Japan
Watch trailer
Mom, Is That You?! 7.1
Mom, Is That You?! Konnichiha, kâsan
Comedy, Drama 2023, Japan
Tamamoe! 7.8
Tamamoe! Tamamoe!
Drama 2007, Japan
Into the Sun 4.4
Into the Sun Into the Sun
Action, Thriller 2005, USA / Japan
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams 7.8
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams Akira Kurosawa's Dreams / Dreams
Sci-Fi, Drama 1990, USA / Japan
Ran 8.3
Ran Ran
Action, Drama 1985, Japan / France
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