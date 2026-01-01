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Filmography
Akira Terao
Akira Terao
Kinoafisha
Persons
Akira Terao
Akira Terao
Akira Terao
Date of Birth
18 May 1947
Age
79 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Producer
Height
176 cm (5 ft 9 in)
Actor type
Dramatic actor
,
Action hero
,
The Adventurer
Popular Films
8.3
Ran
(1985)
7.8
Tamamoe!
(2007)
7.8
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams
(1990)
Filmography
Genre
All
Action
Adventure
Animation
Anime
Comedy
Drama
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2024
2023
2007
2005
1990
1985
All
6
Films
6
Actor
6
6.5
The Imaginary
Yaneura no Raja
Adventure, Animation, Drama, Anime
2024, Japan
Watch trailer
7.1
Mom, Is That You?!
Konnichiha, kâsan
Comedy, Drama
2023, Japan
7.8
Tamamoe!
Tamamoe!
Drama
2007, Japan
4.4
Into the Sun
Into the Sun
Action, Thriller
2005, USA / Japan
7.8
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams
Akira Kurosawa's Dreams / Dreams
Sci-Fi, Drama
1990, USA / Japan
8.3
Ran
Ran
Action, Drama
1985, Japan / France
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