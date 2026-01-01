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Митсухиро Оикава
Mitsuhiro Oikawa
Киноафиша
Персоны
Митсухиро Оикава
Митсухиро Оикава
Mitsuhiro Oikawa
Дата рождения
24 октября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ота, Япония
Рост
174 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.2
Хандзава Наоки
(2013)
7.4
Воспоминания о будущем
(2006)
6.5
Дом в огне
(2023)
Фильмография Митсухиро Оикава
6.5
Дом в огне
драма, триллер, детектив, мини-сериал, дорама
2023, Япония
6.2
Переезд по-самурайски
Hikkoshi daimyô!
комедия, исторический
2019, Япония
8.2
Хандзава Наоки
драма, дорама
2013, Япония
7.4
Воспоминания о будущем
Ashita no kioku
драма
2006, Япония
6
Весенний снег
Haru no yuki
мелодрама, драма, исторический
2005, Япония
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