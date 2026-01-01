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Митсухиро Оикава Mitsuhiro Oikawa
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Митсухиро Оикава

Mitsuhiro Oikawa

Дата рождения
24 октября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ота, Япония
Рост
174 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Хандзава Наоки 8.2
Хандзава Наоки (2013)
Воспоминания о будущем 7.4
Воспоминания о будущем (2006)
Дом в огне 6.5
Дом в огне (2023)

Фильмография Митсухиро Оикава

Дом в огне 6.5
Дом в огне
драма, триллер, детектив, мини-сериал, дорама 2023, Япония
Переезд по-самурайски 6.2
Переезд по-самурайски Hikkoshi daimyô!
комедия, исторический 2019, Япония
Хандзава Наоки 8.2
Хандзава Наоки
драма, дорама 2013, Япония
Воспоминания о будущем 7.4
Воспоминания о будущем Ashita no kioku
драма 2006, Япония
Весенний снег 6
Весенний снег Haru no yuki
мелодрама, драма, исторический 2005, Япония
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