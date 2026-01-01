Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Мин Чжи
Min Ji
Киноафиша
Персоны
Мин Чжи
Мин Чжи
Min Ji
Дата рождения
29 апреля 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.0
Два сапога – пара
(2017)
7.2
Невеста в черном
(2022)
7.1
Королева детектива
(2017)
Фильмография Мин Чжи
7.2
Невеста в черном
драма, дорама
2022, Южная Корея
6.7
Рожденные вновь
драма, фэнтези, мистика, дорама
2020, Южная Корея
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7.1
Королева детектива
драма, комедия, мистика, дорама
2017, Южная Корея
8
Два сапога – пара
драма, семейный, фэнтези, мини-сериал, дорама
2017, Южная Корея
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•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.4
Мгновение навсегда
Uri saengae choego-ui sungan
драма, спорт
2008, Южная Корея
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