Пан-до и Чин-джу встретили друг друга еще в университете и быстро поженились. Сейчас они воспитывают маленького сына, а от романтики не осталось и следа, лишь бесконечные ссоры и взаимные обвинения. Снова и снова несчастная домохозяйка Чин-джу задумывается, как бы могла сложиться ее жизнь, если бы не ранний брак. Такие же мысли преследуют и ее мужа, чью энергию высасывает работа фармпредставителем и требования несносного начальника. Однажды высшие силы посылают героям настоящий подарок судьбы. Они просыпаются, чтобы обнаружить себя юными студентами, не обремененными детьми и обязательствами. Пан-до и Чин-джу могут кардинально изменить свои жизни, правда ценой знакомого будущего, в котором были не только страдания, но и простое семейное счастье.