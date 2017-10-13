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Постер сериала Два сапога – пара
Постер сериала Два сапога – пара
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Два сапога – пара

Два сапога – пара (2017 - 2017)

Gobaekbubu 18+
Год выпуска 2017
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал KBS2
Продолжительность сериала 14 часов 0 минут

О чем сериал

Пан-до и Чин-джу встретили друг друга еще в университете и быстро поженились. Сейчас они воспитывают маленького сына, а от романтики не осталось и следа, лишь бесконечные ссоры и взаимные обвинения. Снова и снова несчастная домохозяйка Чин-джу задумывается, как бы могла сложиться ее жизнь, если бы не ранний брак. Такие же мысли преследуют и ее мужа, чью энергию высасывает работа фармпредставителем и требования несносного начальника. Однажды высшие силы посылают героям настоящий подарок судьбы. Они просыпаются, чтобы обнаружить себя юными студентами, не обремененными детьми и обязательствами. Пан-до и Чин-джу могут кардинально изменить свои жизни, правда ценой знакомого будущего, в котором были не только страдания, но и простое семейное счастье.

В ролях
В ролях
Чан На-ра
Ким Ми-гён
Ли Бён-джун
Ким Бён-ок
Хан Бо-рым
Хо Джон-мин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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8.2 IMDb
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Сезоны
Два сапога – пара - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
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