«Обыкновенная страсть»: Рецензия Киноафиши

Элен (Летиция Дош) сдержанна и дисциплинированна, когда преподает литературу в университете, но стоит зазвонить телефону, а на экране смартфона высветиться заветному номеру, ее мысли путаются. Александр Свицин (Сергей Полунин) работает в службе безопасности российского посольства в Париже, ему не нужно говорить Элен «привет», достаточно ухмыльнуться и посмотреть на нее — и в течение пары минут любовники покорно поддаются страсти. Их встречи редки и лишены будущего, каждая может стать последней. Звонок Александра означает одно: в течение от силы часа его любовница должна быть наготове. На все признания в любви Элен не получает ответа. Никаких свиданий, прогулок и прочих радостей отношений, только животное, первобытное желание обладать друг другом. Элен все понимает: мужчина ее мечты время от времени возвращается в Москву и не собирается разводиться со своей супругой. Но даже зная все о своей незавидной роли, рука Элен предательски дрожит, стоит набрать имя Александра в гугле и найти его фото. Жизнь женщины из-за этих неоднозначных отношений постоянно дает сбои: научное исследование предательски не пишется, а сын-подросток требует участия в своих буднях, окончательно разочаровавшись в собственной матери. Одним днем Свицин исчезает из города. Элен перестает понимать, как ей быть.

Обыкновенная страсть

«Обыкновенная страсть» поставлена по одноименному роману Анни Эрно, проза которой на протяжении многолетних творческих исканий отражает тот или иной отрезок ее жизни. Адаптируя внутренний монолог лирической героини Эрно, Даниэль Арбид старается держать со своей героиней дистанцию, подпуская к ней зрителя ближе только в моменты, когда реальность дает сбои и мы начинаем видеть мир глазами Элен. Женщина в момент эмоционального отчаяния узнает Александра в каждом статном прохожем, находит в античных скульптурах его черты, а повседневность в мелочах вынуждает ее вспоминать детали многочисленных встреч с любовником. Арбид ставит перед собой амбициозную цель — выразить ускользающее нерациональное чувство. Героиня улетает в Москву, чтобы пройтись по Тверской (где Александр живет) и вдохнуть столичного воздуха. Учит русский язык, запоминая, как произносится словосочетание «дождливая погода». Все действия Элен, кажущиеся хаотичными метаниями, нацелены на то, чтобы собрать образ своего сумрачного кавалера и приблизиться к нему.

Обыкновенная страсть

Элен ощущает себя настолько зависимой и безвольной перед эмоциями, что выше ее сил, поэтому неоднократно подает бездомным на улице мелочь, лишь бы сделать что-то хорошее. Тяжким грузом героиня воспринимает свою страсть, разрыдавшись в итальянском храме. В этой сцене Арбид лишний раз намекает на греховную природу этой «любви». Но все это — просчитанные коды, за которыми заметен и автоматизм, и большое усилие. «Страсти» отчаянно не хватает поэтической легкости, к которой Арбид стремится и на которую ссылается у других режиссеров. Элен отрицает чаяния Эль, персонажа картины «Хиросима, любовь моя» Алена Рене. Фильма, который она смотрит в одной из первых сцен «Страсти». И это созвучие имен, подтекста и мотива тягучей обреченности взаимоотношений мужчины и женщины воспринимается самой Арбид то ли как признак созвучия источнику вдохновения, то ли навязанной борьбой. И адаптируя текст Эрно, режиссер осознанно конкретна в частностях: Александр «любит плохое кино и Путина», Элен читает конкретные лекции и не раз упоминает тему своей диссертации. И текст Эрно использован как отправная точка, субъективное, но эмоциональное послание о вынесенной в названии страсти, где «Он» был лишь выходцем из Восточной Европы. Новые времена позволяют не только гуглить имя объекта своих воздыханий, но и подробно рассмотреть фотографии Тверской. Снабжая своих героев конкретными судьбами и профессиями, Арбид не удается сделать их глубже, чем очередную красивую пару на обложке дешевого дамского романа в мягком переплете, на которые Элен то и дело косится в супермаркете. На то страсть и обыкновенная, даже слишком.

Антон Фомочкин