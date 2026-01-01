Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Маркус Кроер
Markus Krojer
Киноафиша
Персоны
Маркус Кроер
Маркус Кроер
Markus Krojer
Дата рождения
3 февраля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Майнбург, Германия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.4
Кто раньше умрет, тот дольше останется мертвым
(2006)
6.8
Улика
(2025)
6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
(2020)
Фильмография Маркус Кроер
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2020
2006
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
6.8
Улика
криминал, триллер
2025, Германия
6.7
Октоберфест: Пиво и кровь
драма, исторический
2020, Германия
7.4
Кто раньше умрет, тот дольше останется мертвым
Wer fruher stirbt, ist langer tot
комедия
2006, Германия
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667