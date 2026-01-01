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Нина Кунцендорф
Nina Kunzendorf
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Персоны
Нина Кунцендорф
Нина Кунцендорф
Nina Kunzendorf
Дата рождения
10 ноября 1971
Возраст
54 года
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Мангейм, ФРГ (Германия)
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Нины Кунцендорф
Родилась 10 ноября 1971 года. Мангейм, ФРГ (Германия).
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Популярные фильмы
7.9
Последний путь Марии
(2005)
7.6
Шарите
(2017)
7.2
Девочка со спичками
(2013)
Фильмография Нины Кунцендорф
6.8
Улика
криминал, триллер, мини-сериал
2025, Германия
6.6
Больше ни одной
One for the Road
комедия, драма
2023, Германия
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7.1
Фурия
драма, криминал, триллер
2021, Норвегия
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5.4
Фрики: Ты один из нас
Freaks: You're One of Us
фантастика, боевик, драма
2020, Германия
6
Моя Зои
My Zoe
драма
2019, Великобритания / Франция / Германия
7.6
Шарите
драма, военный
2017, Германия
7.2
Феникс
Phoenix
драма
2014, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Девочка со спичками
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
семейный, фэнтези
2013, Германия
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