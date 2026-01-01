Оповещения от Киноафиши
Алексей Бахарь Aleksey Bakhar
Киноафиша Персоны Алексей Бахарь

Алексей Бахарь

Aleksey Bakhar

Дата рождения
13 апреля 1928
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
17 ноября 1979
Место рождения
Алгаштык, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Коллеги 7.3
Коллеги (1962)
Мачеха 7.3
Мачеха (1973)
7.2
Здравствуй, это я! (1965)

Фильмография Алексей Бахарь

Жанр
Год
6.9
Солдат и слон Zinvorn u pighe
комедия 1977, СССР
Алмазы для Марии 5.9
Алмазы для Марии Almazy dlya Marii
криминал, драма, триллер 1976, СССР
На ясный огонь 5.6
На ясный огонь Na yasnyy ogon
приключения, военный 1976, СССР
Мачеха 7.3
Мачеха Machekha
мелодрама 1973, СССР
Седьмое небо 5.8
Седьмое небо Sedmoye nebo
мелодрама 1972, СССР
Путь в «Сатурн» 6.9
Путь в «Сатурн» Put v 'Saturn'
боевик, военный 1967, СССР
7.2
Здравствуй, это я! Barev, yes em
драма 1965, СССР
Коллеги 7.3
Коллеги Kollegi
драма 1962, СССР
6.6
Из Лебяжьего сообщают Iz Lebyazhego soobshchayut
короткометражный 1961, СССР
Матрос сошел на берег 6.2
Матрос сошел на берег Matros soshyol na bereg
драма 1957, СССР
Повесть о первой любви 5.9
Повесть о первой любви Daydreaming with Laraine
драма 1957, СССР
Есть такой парень 6.2
Есть такой парень There's a guy
мелодрама 1956, СССР
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
