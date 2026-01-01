Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алексей Бахарь
Aleksey Bakhar
Алексей Бахарь
Алексей Бахарь
Aleksey Bakhar
Дата рождения
13 апреля 1928
Возраст
51 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
17 ноября 1979
Место рождения
Алгаштык, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Коллеги
(1962)
7.3
Мачеха
(1973)
7.2
Здравствуй, это я!
(1965)
Фильмография Алексей Бахарь
Жанр
Все
Боевик
Военный
Драма
Комедия
Короткометражный
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
1977
1976
1973
1972
1967
1965
1962
1961
1957
1956
Все
12
Фильмы
12
Актер
12
6.9
Солдат и слон
Zinvorn u pighe
комедия
1977, СССР
5.9
Алмазы для Марии
Almazy dlya Marii
криминал, драма, триллер
1976, СССР
5.6
На ясный огонь
Na yasnyy ogon
приключения, военный
1976, СССР
7.3
Мачеха
Machekha
мелодрама
1973, СССР
5.8
Седьмое небо
Sedmoye nebo
мелодрама
1972, СССР
6.9
Путь в «Сатурн»
Put v 'Saturn'
боевик, военный
1967, СССР
7.2
Здравствуй, это я!
Barev, yes em
драма
1965, СССР
7.3
Коллеги
Kollegi
драма
1962, СССР
6.6
Из Лебяжьего сообщают
Iz Lebyazhego soobshchayut
короткометражный
1961, СССР
6.2
Матрос сошел на берег
Matros soshyol na bereg
драма
1957, СССР
5.9
Повесть о первой любви
Daydreaming with Laraine
драма
1957, СССР
6.2
Есть такой парень
There's a guy
мелодрама
1956, СССР
