Персоны
Марен Аде
Maren Ade
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Марен Аде
Каннский кинофестиваль 2016
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2017
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Сандэнс 2005
Мировое кино – драматическое
Победитель
Мировое кино – драматургия
Номинант
Берлинале 2009
Гран-при жюри
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
