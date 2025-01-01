Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Бертон Черчилл
Berton Churchill
Киноафиша
Персоны
Бертон Черчилл
Бертон Черчилл
Berton Churchill
Дата рождения
9 декабря 1876
Возраст
63 года
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
10 октября 1940
Карьера
Актер
Место рождения
Торонто, Канада
Популярные фильмы
7.0
Пароход, плывущий по течению
(1935)
6.2
Дилижанс
(1939)
Фильмография Бертон Черчилл
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1939
1935
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.2
Дилижанс
Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн
1939, США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
Пароход, плывущий по течению
Steamboat Round the Bend
драма, мелодрама, комедия
1935, США
Думаете, что «Аутсорс» самый тяжелый сериал года? Как бы не так: в августе выходит «Дыши» — это будет что-то с чем-то (трейлер)
Бесконечная история любви Джейми и Клэр подошла к концу: что уже известно о 8 сезоне сериала «Чужестранка»
Сейчас тут играют малыши, а раньше находили поседевших от ужаса мальчиков: рассказываем, что стало с логовом Фишера
Выключить на середине и забыть как страшный сон: драматические фильмы, которые просто невозможно смотреть
В Корее и до космоса добрались: дорама в духе «Чужого» получила 6,9 баллов на IMDb — страх, кровь и борьба за выживание
Культовая фраза из «Иронии судьбы» — чистая импровизация: Яковлев просто сказал, как чувствовал — теперь ее повторяют миллионы
Сценарий к «Гремлинам 3» уже готов — теперь все ждут одобрения Стивена Спилберга
Маньяки и психопаты всех мастей помогают полиции: адвокат объяснил, почему нереальны попытки повторить успех Меглина из «Метода»
Стивен Кинг считает своей лучшей работой этот криминальный сериал — правда, снят он совсем не по романам писателя
Обнимал, целовал, руки распускал: психиатр разобрал поведение Паскаля с замужними актрисами — тревожностью там и не пахнет
Не чёткая линия, а маршрут пьяного пирата: попробовали разобраться в хронологии «Ван-Пис» и не сойти с ума (получилось, но не всё)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667