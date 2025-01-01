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Джордж Бэнкрофт
Джордж Бэнкрофт George Bancroft
Киноафиша Персоны Джордж Бэнкрофт

Джордж Бэнкрофт

George Bancroft

Дата рождения
30 сентября 1882
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
2 октября 1956
Карьера
Актер
Место рождения
Филадельфия, Пеннсильвания, США

Популярные фильмы

Ангелы с грязными лицами 7.9
Ангелы с грязными лицами (1938)
Мистер Дидс переезжает в город 7.9
Мистер Дидс переезжает в город (1936)
Доки Нью-Йорка 7.5
Доки Нью-Йорка (1928)

Фильмография Джордж Бэнкрофт

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн 1939, США
Ангелы с грязными лицами 7.9
Ангелы с грязными лицами Angels with Dirty Faces
триллер, драма, криминал, нуар 1938, США
Мистер Дидс переезжает в город 7.9
Мистер Дидс переезжает в город Mr. Deeds Goes To Town
комедия, мелодрама 1936, США
Мир и плоть 5.6
Мир и плоть World and the Flesh
драма 1932, США
Доки Нью-Йорка 7.5
Доки Нью-Йорка The Docks of New York
мелодрама, драма, криминал 1928, США
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