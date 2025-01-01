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Джордж Бэнкрофт
George Bancroft
Киноафиша
Персоны
Джордж Бэнкрофт
Джордж Бэнкрофт
George Bancroft
Дата рождения
30 сентября 1882
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
2 октября 1956
Карьера
Актер
Место рождения
Филадельфия, Пеннсильвания, США
Популярные фильмы
7.9
Ангелы с грязными лицами
(1938)
7.9
Мистер Дидс переезжает в город
(1936)
7.5
Доки Нью-Йорка
(1928)
Фильмография Джордж Бэнкрофт
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Нуар
Триллер
Год
Все
1939
1938
1936
1932
1928
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.2
Дилижанс
Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн
1939, США
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7.9
Ангелы с грязными лицами
Angels with Dirty Faces
триллер, драма, криминал, нуар
1938, США
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7.9
Мистер Дидс переезжает в город
Mr. Deeds Goes To Town
комедия, мелодрама
1936, США
5.6
Мир и плоть
World and the Flesh
драма
1932, США
7.5
Доки Нью-Йорка
The Docks of New York
мелодрама, драма, криминал
1928, США
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