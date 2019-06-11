Марсель Дюшан: Искусство возможного, 2020

Он придумал концептуальное искусство, стал пророком дадаизма и апостолом сюрреализма, обожествил писсуар, пририсовал усы Моне Лизе до того, как усами оброс весь мир, а из его женского альтер-эго Рос Селяви, запечатленной Маном Реем, со временем вызрел самый несмешной и актуальный юмор XXI века — deadpan. В общем, к его фамилии можно приписать десяток культурных явлений, включая минимализм и поп-арт.

Все вышесказанное, равно как восторги профессиональных обожателей, чьи горящие глаза жгут пленку сквозь экран, на самом деле можно игнорировать. Марсель Дюшан первым бы возмутился, попытайся мы навесить на него какие-либо лейблы и связать его с любым видом искусства. Поэтому фильм обязательно нужно смотреть: чтобы точно знать, с чем его не связывать и что на него не вешать (втихаря записывая: «500 вещей, на которые он повлиял»). Хотя все равно все затмит его хитрый прищур в интервью.