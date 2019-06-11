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Постер фильма Марсель Дюшан: Искусство возможного
7.1
Марсель Дюшан: Искусство возможного - Трейлер
Киноафиша Фильмы Марсель Дюшан: Искусство возможного
7.1

Марсель Дюшан: Искусство возможного

, 2020
Marcel Duchamp: Art of the Possible
Германия / биография, документальный, исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Марсель Дюшан: Искусство возможного
7.1
Марсель Дюшан: Искусство возможного - Трейлер
Марсель Дюшан: Искусство возможного  Трейлер

О фильме

Он придумал концептуальное искусство, стал пророком дадаизма и апостолом сюрреализма, обожествил писсуар, пририсовал усы Моне Лизе до того, как усами оброс весь мир, а из его женского альтер-эго Рос Селяви, запечатленной Маном Реем, со временем вызрел самый несмешной и актуальный юмор XXI века — deadpan. В общем, к его фамилии можно приписать десяток культурных явлений, включая минимализм и поп-арт.

Все вышесказанное, равно как восторги профессиональных обожателей, чьи горящие глаза жгут пленку сквозь экран, на самом деле можно игнорировать. Марсель Дюшан первым бы возмутился, попытайся мы навесить на него какие-либо лейблы и связать его с любым видом искусства. Поэтому фильм обязательно нужно смотреть: чтобы точно знать, с чем его не связывать и что на него не вешать (втихаря записывая: «500 вещей, на которые он повлиял»). Хотя все равно все затмит его хитрый прищур в интервью.

В ролях

Марина Абрамович
Self - Artist
William Anastasi
Self - Artist
Bradley Bailey
Self - Art Historian
Carlos Basualdo
Self - Curator - Philadelphia Museum of Art
Robert Berman
Self - Gallerist
Dove Bradshaw
Self - Artist
Thierry de Duve
Self - Art Historian
Cécile Debray
Self - Director - Musée de l'Orangerie
Марсель Дюшамп
Self - Artist
Paul Franklin
Self - Art Historian
Режиссер Мэттью Тейлор
Сценарист Мэттью Тейлор
Композитор Jay Smith
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 июня 2019
Премьера в мире 11 июня 2019
Дата выхода
16 ноября 2024 Грузия R
23 октября 2024 Казахстан 18+
Производство Electrolift Creative, ZDF/Arte, Ilona Grundmann Filmproduction
Другие названия
Marcel Duchamp: Art of the Possible, Marcel Duchamp - Die Kunst des Möglichen, Marcel Duchamp ja mahdollisuuksien taide, Marcel Duchamp och möjligheternas konst, Marcel Duchamp, l'art de l'impossible, Марсель Дюшан. Искусство возможного, Duchamp: Art of the Possible, Marcel Duchamp: Die Kunst des Möglichen, Marcel Duchamp: Sztuka możliwego, Duchamp: el arte de lo posible, Marcel Duchamp: l'arte del possibile

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 23 июля 2026

Трейлеры фильма

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Марсель Дюшан: Искусство возможного - Трейлер
Марсель Дюшан: Искусство возможного Трейлер
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