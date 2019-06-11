Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Поехали!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсель Дюшан: Искусство возможного Марсель Дюшан: Искусство возможного
Киноафиша Фильмы Марсель Дюшан: Искусство возможного
Marcel Duchamp: Art of the Possible

Марсель Дюшан: Искусство возможного, 2020

2020 / Германия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Билеты от 500 ₽
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Он придумал концептуальное искусство, стал пророком дадаизма и апостолом сюрреализма, обожествил писсуар, пририсовал усы Моне Лизе до того, как усами оброс весь мир, а из его женского альтер-эго Рос Селяви, запечатленной Маном Реем, со временем вызрел самый несмешной и актуальный юмор XXI века — deadpan. В общем, к его фамилии можно приписать десяток культурных явлений, включая минимализм и поп-арт.

Все вышесказанное, равно как восторги профессиональных обожателей, чьи горящие глаза жгут пленку сквозь экран, на самом деле можно игнорировать. Марсель Дюшан первым бы возмутился, попытайся мы навесить на него какие-либо лейблы и связать его с любым видом искусства. Поэтому фильм обязательно нужно смотреть: чтобы точно знать, с чем его не связывать и что на него не вешать (втихаря записывая: «500 вещей, на которые он повлиял»). Хотя все равно все затмит его хитрый прищур в интервью.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 11 июня 2019
Премьера в мире 11 июня 2019
Возраст 16+
Режиссер
Мэттью Тейлор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Марсель Дюшан: Искусство возможного 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Пионер
19:15 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Марсель Дюшан: Искусство возможного» в кинотеатрах

вт 20 вт 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Марсель Дюшан: Искусство возможного»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пионер Киевская
2D, SUB
19:15 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Related video
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Приложение киноафиши