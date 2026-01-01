Оповещения от Киноафиши
Меню
Александр Клюге Alexander Kluge
Александр Клюге

Alexander Kluge

Дата рождения
14 февраля 1932
Возраст
94 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Случайные заработки одной рабыни 7.2
Случайные заработки одной рабыни (1973)
Сильный Фердинанд 7.0
Сильный Фердинанд (1976)
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым (1966)

Фильмография Александр Клюге

Жанр
Год
Нападение современности на оставшееся время 6.8
Нападение современности на оставшееся время Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit
документальный 1985, ФРГ
Власть чувств 6.8
Власть чувств Macht der Gefühle, Die
криминал, драма 1983, ФРГ
Война и мир 5.8
Война и мир Krieg und Frieden
документальный 1982, ФРГ
Кандидат 6.6
Кандидат Kandidat, Der
исторический 1980, ФРГ
Сильный Фердинанд 7
Сильный Фердинанд Starke Ferdinand, Der
драма 1976, ФРГ
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде 6.6
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod
драма 1974, ФРГ
Случайные заработки одной рабыни 7.2
Случайные заработки одной рабыни Gelegenheitsarbeit einer Sklavin
драма 1973, ФРГ
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота 6.1
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte
фантастика 1972, ФРГ
Большая кутерьма 5.6
Большая кутерьма Große Verhau, Der
комедия, фантастика 1971, ФРГ
Артисты под куполом цирка: беспомощны 6.5
Артисты под куполом цирка: беспомощны Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos
драма 1968, ФРГ
Прощание с прошлым 6.9
Прощание с прошлым Abschied von gestern
драма, мелодрама 1966, ФРГ
