Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Александр Клюге
Alexander Kluge
Киноафиша
Персоны
Александр Клюге
Александр Клюге
Alexander Kluge
Дата рождения
14 февраля 1932
Возраст
94 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.2
Случайные заработки одной рабыни
(1973)
7.0
Сильный Фердинанд
(1976)
6.9
Прощание с прошлым
(1966)
Фильмография Александр Клюге
Жанр
Все
Документальный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Фантастика
Год
Все
1985
1983
1982
1980
1976
1974
1973
1972
1971
1968
1966
Все
11
Фильмы
11
Продюсер
7
Сценарист
11
Режиссер
11
Актер
3
6.8
Нападение современности на оставшееся время
Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit
документальный
1985, ФРГ
6.8
Власть чувств
Macht der Gefühle, Die
криминал, драма
1983, ФРГ
5.8
Война и мир
Krieg und Frieden
документальный
1982, ФРГ
6.6
Кандидат
Kandidat, Der
исторический
1980, ФРГ
7
Сильный Фердинанд
Starke Ferdinand, Der
драма
1976, ФРГ
6.6
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде
In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod
драма
1974, ФРГ
7.2
Случайные заработки одной рабыни
Gelegenheitsarbeit einer Sklavin
драма
1973, ФРГ
6.1
Вилли Тоблер и гибель 6-го флота
Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte
фантастика
1972, ФРГ
5.6
Большая кутерьма
Große Verhau, Der
комедия, фантастика
1971, ФРГ
6.5
Артисты под куполом цирка: беспомощны
Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos
драма
1968, ФРГ
6.9
Прощание с прошлым
Abschied von gestern
драма, мелодрама
1966, ФРГ
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667