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Фильмография
Юрис Каминскис
Juris Kaminskis
Киноафиша
Персоны
Юрис Каминскис
Юрис Каминскис
Juris Kaminskis
Дата рождения
29 апреля 1943
Возраст
53 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
4 января 1997
Место рождения
Рига, Латвия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Подарок одинокой женщине
(1973)
5.3
Последний рейс «Альбатроса»
(1971)
Фильмография Юрис Каминскис
7.1
Подарок одинокой женщине
Davana vientulai sievietei
комедия, мюзикл
1973, Латвия
5.3
Последний рейс «Альбатроса»
военный, драма
1971, СССР
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