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Фильмография
Мишель Витоль
Michel Vitold
Киноафиша
Персоны
Мишель Витоль
Мишель Витоль
Michel Vitold
Дата рождения
15 сентября 1915
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
14 июня 1994
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.8
Признание
(1970)
6.7
Фантастическая ночь
(1942)
6.5
Восхитительная лгунья
(1962)
Фильмография Мишель Витоль
7.8
Признание
L'aveu
драма, триллер
1970, Франция / Италия
6.5
Восхитительная лгунья
Adorable menteuse
комедия
1962, Франция
6.7
Фантастическая ночь
La nuit fantastique
комедия, фэнтези, мелодрама
1942, Франция
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