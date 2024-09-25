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6.7
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Фантастическая ночь
6.7
Фантастическая ночь
, 1942
La nuit fantastique
Франция / комедия, фэнтези, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
6.7
В ролях
Фернан Граве
Denis
Мишлин Прель
Irène
Сатюрнен Фабр
Le professeur Thalès
Шарль Гранваль
Adalbert - l'aveugle
Бернар Блие
Lucien
Жан Паредес
Cadet
Мишель Витоль
Boris
Поль Франкер
Морис Шутц
Марсель Левеск
Le docteur Le Tellier
Christiane Nère
Nina
Zita Fiore
L'assistante
Режиссер
Marcel L'Herbier
Сценарист
Луис Шаванс
,
Maurice Henry
,
Анри Жансон
,
Marcel L'Herbier
Композитор
Морис Тирье
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
1942
Премьера в мире
10 июля 1942
Дата выхода
7 апреля 1944
Бельгия
8 июля 1947
Венгрия
10 июля 1942
Франция
12 апреля 1946
Швеция
Производство
Union Technique Cinematographique S.A. (UTC)
Другие названия
La nuit fantastique, Fantastic Night, A Noite Fantástica, De fantastische nacht, Den fantastiske natten, Fantastiki nyhta, Fantastyczna noc, Le tombeau de Méliès, Lyckodrömmen, Szédült éjszaka
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Рейтинг фильма
6.7
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 25 сентября 2024
Отзывы о фильме
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