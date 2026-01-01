Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Василевский
Aleksandr Vasilevskiy
Киноафиша
Персоны
Александр Василевский
Александр Василевский
Aleksandr Vasilevskiy
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Путешественник
Популярные фильмы
6.4
Мент в законе
(2008)
5.5
Багровый цвет снегопада
(2008)
3.4
Кипяток
(2008)
Фильмография Александр Василевский
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2024
2023
2009
2008
Все
7
Фильмы
2
Сериалы
5
Актер
7
Поворот судьбы
мелодрама
2024, Россия
Шаманка
мелодрама
2024, Россия
Двое на краю
мелодрама
2023, Россия
3
На всех широтах
драма, приключения, военный
2009, Россия
6.4
Мент в законе
детектив
2008, Россия
3.4
Кипяток
Kipyatok
мелодрама
2008, Россия
5.5
Багровый цвет снегопада
Bagrovyy tsvet snegopada
мелодрама, драма, исторический
2008, Россия
Смотреть трейлер
