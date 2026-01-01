Оповещения от Киноафиши
Александр Василевский Aleksandr Vasilevskiy
Александр Василевский

Aleksandr Vasilevskiy

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Путешественник

Мент в законе 6.4
Мент в законе (2008)
Багровый цвет снегопада 5.5
Багровый цвет снегопада (2008)
3.4
Кипяток (2008)

Поворот судьбы
Поворот судьбы
мелодрама 2024, Россия
Шаманка
Шаманка
мелодрама 2024, Россия
Двое на краю
Двое на краю
мелодрама 2023, Россия
На всех широтах 3
На всех широтах
драма, приключения, военный 2009, Россия
Мент в законе 6.4
Мент в законе
детектив 2008, Россия
3.4
Кипяток Kipyatok
мелодрама 2008, Россия
Багровый цвет снегопада 5.5
Багровый цвет снегопада Bagrovyy tsvet snegopada
мелодрама, драма, исторический 2008, Россия
