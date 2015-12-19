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Киноафиша Сериалы Сводные судьбы

Сводные судьбы (2015 - 2015)

Сводные судьбы 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий российского сериала «Сводные судьбы» оказывается пожилой успешный предприниматель по имени Роберт Шатов. Врачи сообщают ему неутешительные новости: оказывается, Шатов много лет страдает неизлечимой болезнью и жить ему остается лишь несколько недель. Тогда мужчина решает найти и собрать в своем доме трех взрослых дочерей – «ошибки молодости». Сначала девушки относятся к родителю и друг другу настороженно. Но главное желание Роберта перед смертью – чтобы дочери смогли стать одной семьей.

В ролях
В ролях
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Эвклид Кюрдзидис
Эвклид Кюрдзидис
Алексей Лукин
Алексей Лукин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сводные судьбы - Сезон 1 / Серия 1 Сезон 1 / Серия 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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