В центре событий российского сериала «Сводные судьбы» оказывается пожилой успешный предприниматель по имени Роберт Шатов. Врачи сообщают ему неутешительные новости: оказывается, Шатов много лет страдает неизлечимой болезнью и жить ему остается лишь несколько недель. Тогда мужчина решает найти и собрать в своем доме трех взрослых дочерей – «ошибки молодости». Сначала девушки относятся к родителю и друг другу настороженно. Но главное желание Роберта перед смертью – чтобы дочери смогли стать одной семьей.