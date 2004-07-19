Сериал «Любовные авантюры» – это комедийная мелодрама по мотивам произведений Ги де Мопассана. Несколько немолодых джентльменов встречаются в своем мужском клубе. Когда-то они клялись себе и приятелям, что никогда не остепенятся. И все же каждый из них обзавелся супругой, детьми, уютным домиком и животиком в придачу. Теперь единственное, что остается бывшим ловеласам, – вспоминать свои прошлые похождения и делиться ими с друзьями. Кто-то дрался на дуэли за дамскую честь, а кто-то эту самую честь похищал.