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Киноафиша Сериалы Любовные авантюры

Любовные авантюры (2004 - 2004)

Любовные авантюры 0+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 2 часа 36 минут
О чем сериал

Сериал «Любовные авантюры» – это комедийная мелодрама по мотивам произведений Ги де Мопассана. Несколько немолодых джентльменов встречаются в своем мужском клубе. Когда-то они клялись себе и приятелям, что никогда не остепенятся. И все же каждый из них обзавелся супругой, детьми, уютным домиком и животиком в придачу. Теперь единственное, что остается бывшим ловеласам, – вспоминать свои прошлые похождения и делиться ими с друзьями. Кто-то дрался на дуэли за дамскую честь, а кто-то эту самую честь похищал.

В ролях
В ролях
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Александра Назарова
Александра Назарова
Олег Каменщиков
Олег Каменщиков
Анатолий Егоров
Эвклид Кюрдзидис
Эвклид Кюрдзидис
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовные авантюры - Сезон 1 Сезон 1
2004, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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