Кинокарьера и жизнь советского актера Николая Крюкова складывались очень непросто. Он и не мечтал об известности, работал на заводе, а в свободное время посещал театральную судию при предприятии. Успехи Крюкова на сцене были так велики, что уже к 1930-м его приняли в театр-студию БДТ, а затем он пополнил труппу театра имени Ленсовета.

В военные годы Николай пережил блокаду: после одного из выступлений его спешно госпитализировали, он потерял все силы от голода. Затем труппу эвакуировали в Пятигорск, и часть актеров попала в оккупацию. Они продолжали выступать для местных жителей, тем более, что немцев работа театра не интересовала. Когда советские войска начали наступать, фашисты переправили артистов в Берлин. Оттуда Крюков сбежал во Францию, а после окончания войны вернулся в СССР. Но его и коллег ждал нерадостный прием: советских актеров обвинили в измене родине. Этот факт до сих пор возмущает российских зрителей, ведь Крюков не сотрудничал с немцами.

Николай избежал сурового наказания, но потерял право работать в крупных городах союзного государства. Только к 1960-м он смог возобновить карьеру. Крюков не переставал сниматься до самой смерти в 1993 году, сыграв блестящие роли в таких картинах, как «Последний дюйм», «Поднятая целина», «26 бакинских комиссаров», «Земля Санникова» и других.