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Киноафиша Статьи Самый некрасивый актер СССР женился на главной красавице: им все завидовали (фото)

Самый некрасивый актер СССР женился на главной красавице: им все завидовали (фото)

7 сентября 2023 15:30
Самый некрасивый актер СССР женился на главной красавице: им все завидовали (фото)

История с грустным концом.

Пропадая на съемочных площадках, звезды часто заводят романы с коллегами. Одной из самых ярких пар советского кино были Владимир Басов и Валентина Титова.

Недаром говорят, что противоположности притягиваются. Он — самый некрасивый актер СССР, а она — главная красавица. Несмотря на то, что вместе возлюбленные выглядели весьма странно, все без исключения им завидовали. А завидовать-то было нечему.

Счастья в этом браке не было и в помине. Неказистый актер оказался домашним тираном и абъюзером: он ревновал эффектную жену и постоянно устраивал ей скандалы. У супругов появились сын и дочь, но спасти семью было невозможно.

Артистка бросила пьющего возлюбленного ради нового избранника. Отпустить с миром Титову злой Волк из «Красной шапочки» не смог. Он заявил в суде, что его бывшая — распутная женщина, поэтому двоих детей оставили жить с отцом.

Самый некрасивый актер СССР женился на главной красавице: им все завидовали (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, кадр из фильма «Время и семья Конвей» (1984)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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