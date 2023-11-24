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Киноафиша Статьи Невероятно: этот неказистый актер свел с ума даже Фатееву и Титову (фото)

Невероятно: этот неказистый актер свел с ума даже Фатееву и Титову (фото)

24 ноября 2023 15:30
Невероятно: этот неказистый актер свел с ума даже Фатееву и Титову (фото)

Умел найти подход к женщинам.

Недаром говорят, что мужчине достаточно быть чуть красивее обезьяны. Владимир Басов никогда не считался секс-символом, но смог построить успешную карьеру и покорить не одно женское сердце.

В кино он играл в основном злодеев и проходимцев — все из-за весьма специфичной внешности. Однако в реальной жизни артист умел располагать к себе. Он был трижды женат. Его супругами становились известные актрисы.

Например, лицедей смог охмурить Наталью Фатееву, которая родила ему сына. Расставшись с ней, Басов связал свою жизнь с Валентиной Титовой.

У пары появились двое наследников — сын Александр и дочь Елизавета. Однако и этот брак был обречен. Знаменитости разошлись со скандалом. После развода дети остались с актером, который сильно переживал из-за разрыва с любимой женщиной и начал пить, чем сильно подорвал свое здоровье.

Невероятно: этот неказистый актер свел с ума даже Фатееву и Титову (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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