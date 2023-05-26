Странная пара: красавица Валентина Титова сходила с ума по этому неказистому мужчине

Валентина Титова — видная красавица советского кино с незавидной личной жизнью. Когда артистке было чуть больше 20 лет, она познакомилась с режиссером Владимиром Басовым. Сначала кинодел предложил ей роль в картине, а после — руку и сердце.

Знаменитость согласилась выйти замуж за постановщика, который был вдвое старше. Эффектная артистка сходила с ума по этому неказистому мужчине, а всем такая пара казалась странной.

Счастливой семейная жизнь супругов, у которых появилось двое детей, не стала. Басов понимал, что недостоин такой красотки, поэтому изводил ее своей ревностью. Стоило Титовой хоть немного запоздать домой, как ее ждал грандиозный скандал. Вдобавок к этому режиссер сильно пил, что окончательно превращало жизнь артистки в ад.

В один миг терпение звезды лопнуло, и она ушла от мужа-тирана к другому. Басов отомстил ей тем, что отобрал сына и дочь, заявив в суде, что его жена ведет распутный образ жизни.