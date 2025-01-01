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Графиня де Ла Фер
Билеты от 900₽
Киноафиша Графиня де Ла Фер

Спектакль Графиня де Ла Фер

6+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Рок-мюзикл 

«Графиня де Ла Фер» рассказывает о самых интригующих персонажах романа Александра Дюма «Три мушкетера»: Атосе и Анне де Бейл. Это постановка, обладающая захватывающей магией музыки и актерской игры, которая погружает зрителей в историю, полную страсти, тайн и любви.

Любовь и тайны Миледи де Винтер
Мюзикл раскрывает множество загадок, связанных с Миледи де Винтер, загадочной женщиной, чей след в романе оставил Лилию на плече. История повествует о том, кем она была в прошлом, почему скрывала свою сущность и какой огонь разожгла в сердцах людей, окружающих её. Сбежавшая из монастыря девушка, готовая заплатить любую цену за свободу, неожиданно встречает истинную любовь. Однако, готова ли она заплатить любовью за свободу, и готов ли Граф де Ла Фер пожертвовать ради неё своим положением?

Роковая любовь Атоса и Анны
Как сложатся судьбы этих двоих, чьи жизни однажды переплелись, и на сколько судеб повлияет их роковая любовь? История раскрывает все тайны их отношений, рисуя перед зрителем картину страстных и драматичных выборов, которые изменят их жизни.
Рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» — это смелое художественное откровение, созданное благодаря глубокому взгляду композитора, либретиста и режиссера Александра Рагулина. Спектакль не только усладит слух зрителя, но и проникнет в самое сердце своей виртуозной игрой лучших актеров жанра, оставив зрителей в восторге и не оставив равнодушными.

Режиссер
Александр Рагулин
В ролях
Анастасия Крылова
Игорь Балалаев
Евгений Вальц
Юлия Чуракова
Александр Рагулин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Графиня де Ла Фер Графиня де Ла Фер Графиня де Ла Фер Графиня де Ла Фер Графиня де Ла Фер Графиня де Ла Фер Графиня де Ла Фер

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