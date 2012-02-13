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Киноафиша Сериалы Чужой район

Чужой район (2012 - …)

Chuzhoj rajon 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 81 час 0 минут

О чем сериал

Андрей Фролов, бывший работник уголовного розыска, устраивается участковым в самом криминальном районе Мегаполиса. Его название — «Красный Молот», он расположен на окраине большого города. Чтобы добраться до метро, придётся ехать на маршрутке. Чтобы не стать жертвой бандитов — платить мзду местному авторитету. Красный Молот — самое настоящее гетто, и у честного мента Андрея Фролова достаточно оснований опасаться за собственную жизнь. Но отступать он не привык, и достаточно быстро выясняется: за внешней неприветливостью жителей Молота чаще всего скрывается честность и доброта. Остается одно – засучить рукава и потихоньку наводить порядок в собственном районе. Работа участкового разнообразна – когда приходится котёнка с дерева снять, а когда – вывести на чистую воду банду отпетых преступников.

В ролях
В ролях
Денис Рожков
Денис Рожков
Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Екатерина Проскурина
Игорь Головин
Даниил Кокин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb
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Сезоны
Чужой район - Сезон 1 Сезон 1
2012, 24 эпизода
 
Чужой район - Сезон 2 Сезон 2
2013, 32 эпизода
 
Чужой район - Сезон 3 Сезон 3
2014, 32 эпизода
 
Чужой район - Сезон 4 Сезон 4
2025, 20 эпизодов
 
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