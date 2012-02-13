Андрей Фролов, бывший работник уголовного розыска, устраивается участковым в самом криминальном районе Мегаполиса. Его название — «Красный Молот», он расположен на окраине большого города. Чтобы добраться до метро, придётся ехать на маршрутке. Чтобы не стать жертвой бандитов — платить мзду местному авторитету. Красный Молот — самое настоящее гетто, и у честного мента Андрея Фролова достаточно оснований опасаться за собственную жизнь. Но отступать он не привык, и достаточно быстро выясняется: за внешней неприветливостью жителей Молота чаще всего скрывается честность и доброта. Остается одно – засучить рукава и потихоньку наводить порядок в собственном районе. Работа участкового разнообразна – когда приходится котёнка с дерева снять, а когда – вывести на чистую воду банду отпетых преступников.