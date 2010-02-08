Молодая девушка по имени Вера росла, как и миллионы советских детей, радовалась солнцу, хорошо училась, мечтала получить высшее образование. Первая любовь оказалась не совсем удачной, и в результате некоторых обстоятельств девушка попадает тюрьму. Тысячи невинно осужденных тех лет, оказавшись за решеткой, в нечеловеческих условиях ломались, кончали жизнь самоубийством, озлоблялись на весь мир и, если выживали, то выходили уже совсем другими людьми на свободу. Но Вера оказалась крепкой. Она не только мужественно перенесла все лишения лагерной жизни, но и осталась человечной, любящей и спокойной.