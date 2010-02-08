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Киноафиша Сериалы Жить сначала

Жить сначала (2010 - 2010)

Zhit snachala 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал 1+1
Продолжительность сериала 12 часов 48 минут

О чем сериал

Молодая девушка по имени Вера росла, как и миллионы советских детей, радовалась солнцу, хорошо училась, мечтала получить высшее образование. Первая любовь оказалась не совсем удачной, и в результате некоторых обстоятельств девушка попадает тюрьму. Тысячи невинно осужденных тех лет, оказавшись за решеткой, в нечеловеческих условиях ломались, кончали жизнь самоубийством, озлоблялись на весь мир и, если выживали, то выходили уже совсем другими людьми на свободу. Но Вера оказалась крепкой. Она не только мужественно перенесла все лишения лагерной жизни, но и осталась человечной, любящей и спокойной.

В ролях
В ролях
Светлана Бакулина
Светлана Бакулина
Петр Семак
Петр Семак
Кира Крейлис-Петрова
Никита Зверев
Юрий Оськин
Лидия Байрашевская
Лидия Байрашевская
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.1 IMDb
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Сезоны
Жить сначала - Сезон 1 Сезон 1
2010, 16 эпизодов
 
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