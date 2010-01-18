Валентина, Анастасия, Полина и Рита – женщины из четырех разных поколений. Каждая из них по-своему решает свои жизненные проблемы, ищет любовь, строит карьеру, борется с разочарованиями и учится быть счастливой, несмотря на трудности, которые им приходится преодолевать. Их объединяют дружба, работа и проблемы, которые близки любой женщине. Валентина Калашникова – бывшая звезда телевидения, а теперь домохозяйка, однажды застает своего мужа Дмитрия Калашникова, владельца гастрономической империи, с любовницей. Муж, не давая Валентине опомниться, предлагает развестись. Валентина, ради детей закрывавшая глаза на измены мужа, испытывает настоящее потрясение, но затем принимает решение: если в ее жизни наступили перемены, то они должны принести ей счастье, научить ее жить независимо и полагаться на свои силы. Валентина отказывается от денег Дмитрия и требует, чтобы муж при разводе отписал ей часть своего ресторанного бизнеса. Дмитрий решает передать супруге сеть неприбыльных пекарен «Мукомол». Валентина намерена доказать мужу, что может превратить «Мукомол» в курицу, несущую золотые яйца! Справиться с этой непростой задачей Валентине помогают верные подруги и соратницы: финансовый директор «Мукомола» и мать одиночка Анастасия, PR-директор Полина и студентка Рита.