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Киноафиша Сериалы Слово женщине

Слово женщине (2010 - 2011)

Slovo zhenshchine 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 202 часа 24 минуты

О чем сериал

Валентина, Анастасия, Полина и Рита – женщины из четырех разных поколений. Каждая из них по-своему решает свои жизненные проблемы, ищет любовь, строит карьеру, борется с разочарованиями и учится быть счастливой, несмотря на трудности, которые им приходится преодолевать. Их объединяют дружба, работа и проблемы, которые близки любой женщине. Валентина Калашникова – бывшая звезда телевидения, а теперь домохозяйка, однажды застает своего мужа Дмитрия Калашникова, владельца гастрономической империи, с любовницей. Муж, не давая Валентине опомниться, предлагает развестись. Валентина, ради детей закрывавшая глаза на измены мужа, испытывает настоящее потрясение, но затем принимает решение: если в ее жизни наступили перемены, то они должны принести ей счастье, научить ее жить независимо и полагаться на свои силы. Валентина отказывается от денег Дмитрия и требует, чтобы муж при разводе отписал ей часть своего ресторанного бизнеса. Дмитрий решает передать супруге сеть неприбыльных пекарен «Мукомол». Валентина намерена доказать мужу, что может превратить «Мукомол» в курицу, несущую золотые яйца! Справиться с этой непростой задачей Валентине помогают верные подруги и соратницы: финансовый директор «Мукомола» и мать одиночка Анастасия, PR-директор Полина и студентка Рита.

В ролях
В ролях
Владимир Колганов
Евгений Леонов-Гладышев
Евгений Леонов-Гладышев
Валерий Кухарешин
Валерий Кухарешин
Эрик Кения
Эрик Кения
Наталья Иохвидова
Наталья Иохвидова
Степан Бекетов
Степан Бекетов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Слово женщине - Сезон 1 Сезон 1
2010, 253 эпизода
 
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