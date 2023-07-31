Шарапова должен был играть другой: Говорухин боготворил этого актера

Легендарный советский сериал «Место встречи изменить нельзя» и сегодня собирает восторженные отзывы зрителей. Невозможно представить картину Станислава Говорухина с другим актерским составом. Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого и Шарапов, сыгранный Владимиром Конкиным, стали культовыми героями. Но не все фанаты ленты знают, что изначально состав был другой.

Роль Володи Шарапова едва не заполучил Евгений Леонов-Гладышев. Он известен по картинам «Сибириада», «Взлет и падение кондора», а также по нашумевшему сериалу «Убойная сила». Говорухин высоко ценил талант Евгения Борисовича и мечтал видеть его в своей новой ленте. Однако кандидатуру Леонова-Гладышева не одобрил худсовет.

Режиссер сообщил актеру это неприятную новость очень деликатно. Как вспоминал Леонов-Гладышев, кинодел подошел и сказал:

«Женька, ты не обидишься? Тебя не утвердили».

В качестве утешительного приза Станислав Сергеевич дал ему эпизодическую роль. Леонов-Гладышев сыграл молодого опера, которого довольно быстро отправили на тот свет.