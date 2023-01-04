Шишкин из «Убойной силы» не оправился от комы: посмотрите, что с ним стало

Фильмография Евгения Леонова-Гладышева включает в себя более 100 проектов. Для одних он остался Виктором Беловым из «Государственной границы», для других — милиционером Анатолием Шишкиным из сериала «Убойная сила». Актер мог бы сниматься и дальше, если бы не жуткий несчастный случай. В 2018 году Евгения обнаружили на улице в Санкт-Петербурге с серьезной черепно-мозговой травмой. После кровоизлияния актер впал в кому, но медикам удалось стабилизировать его состояние.

Затем Леонову-Гладышеву потребовалась долгая реабилитация: он фактически учился заново говорить. Сейчас актеру уже исполнилось 70 лет, и нельзя сказать, что он до конца оправился от комы. В прошлом году с ним встретился продюсер Вячеслав Смородинов, и на совместном снимке поклонники Леонова-Гладышева узнали его лишь по знаменитым усам.

А вскоре с Евгением увиделся и актер Марк Горонок. Он заявил, что супруга Леонова-Гладышева будто нарочно ограждает его от друзей и близких. Поэтому Марку пришлось караулить актера у входа в подъезд. Евгений узнал его, но поддерживал беседу с трудом — задумывался над каждой фразой и тянул слова.