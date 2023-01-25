Кому должна была достаться роль Володи Шарапова на самом деле: и было бы лучше

Телефильм «Место встречи изменить нельзя» уже давно вошел в список легендарных, а главные герои стали культовыми. Однако мало кто знает, что вместо Владимира Конкина Володю Шарапова мог сыграть совсем другой артист.

На знаковую роль претендовал актер Евгений Леонов-Гладышев. Он известен большинству зрителей по сериалу «Убойная сила», где сыграл майора милиции Шишкина. Ключевая роль в картине «Место встречи изменить нельзя» ему не досталась из-за внешности.

Дело в том, что в свои 27 лет Леонов-Гладышев выглядел слишком молодо, и это могло вызвать у зрителя диссонанс. В итоге актеру досталась небольшая, но яркая роль оперативника Васи Векшина. До сих пор зрители прекрасно помнят этого героя.

Что касается Шарапова, возможно, режиссер Станислав Говорухин сделал ошибку, не утвердив Леонова-Гладышева на эту роль. Персонаж был основан на реальном прототипе по имени Владимир Чванов, который в то время считался звездой советского сыска. Внешне оперативник совершенно не внушал страх — он был маленьким, щуплым и выглядел моложе своих лет. Так что Леонов-Гладышев была куда более подходящей кандидатурой на эту роль, чем Владимир Конкин.