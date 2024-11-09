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Киноафиша Сериалы Дикарка

Дикарка (2024 - 2024)

Dikarka 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Соня выросла в уединении среди дикой тайги — это было решением её отца, который хотел уберечь дочь от мира. Но когда отец оказался на пороге смерти, он отправил её к людям, понимая, что одна она в тайге не выживет. Теперь Соне предстоит многому научиться: закончить школу, освоить профессию, а главное — встретить достойного человека для серьёзных отношений. Однако мир, о котором она ничего не знает, оказывается суровым. В новой жизни врагов, кажется, легче найти, чем друзей, а любовь — и вовсе загадка! И как будто этого мало, Соня вскоре обнаруживает, что у отца были причины скрываться в лесах, и её прошлое хранит немало тайн, с которыми ей неизбежно предстоит столкнуться.

В ролях
В ролях
Андрей Мокеев
Мария Капустинская
Мария Капустинская
Екатерина Смирнова
Евгения Любимова
Кристина Убелс
Кристина Убелс
Олег Назаров
Олег Назаров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Дикарка - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Яна Приходько 5 декабря 2024, 22:17
Светлая и добрая история, режиссёр хорошо постарался - подобрал чудесные нежные кадры и подходящую музыку. Вот на таких историях, где нет ничего страшного - сердце отдыхает.
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