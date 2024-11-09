Соня выросла в уединении среди дикой тайги — это было решением её отца, который хотел уберечь дочь от мира. Но когда отец оказался на пороге смерти, он отправил её к людям, понимая, что одна она в тайге не выживет. Теперь Соне предстоит многому научиться: закончить школу, освоить профессию, а главное — встретить достойного человека для серьёзных отношений. Однако мир, о котором она ничего не знает, оказывается суровым. В новой жизни врагов, кажется, легче найти, чем друзей, а любовь — и вовсе загадка! И как будто этого мало, Соня вскоре обнаруживает, что у отца были причины скрываться в лесах, и её прошлое хранит немало тайн, с которыми ей неизбежно предстоит столкнуться.